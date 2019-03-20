شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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