الاقتصاد

التشهير بمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بمكة

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات بيع وصيانة إطارات وزيوت السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض إطارات منتهية الصلاحية، وزيوتًا غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمشتري بالنظر لما تشكله تلك السلع من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.


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