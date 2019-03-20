شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سجل سعر الدولار الأمريكي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عامين أمام الجنيه المصري، إذ فقد نحو 10 قروش في 4 أيام نتيجة لزيادة العرض على الطلب.

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن سعر الدولار سجل نحو 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه بنهاية تعاملات، اليوم، مقابل 17.34 جنيه للشراء و17.44 جنيه بمستهل تعاملات يوم الأحد الماضي.

وبدأت أسعار الدولار هبوطًا ملحوظًا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور.