شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن سعر الدولار سجل نحو 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه بنهاية تعاملات، اليوم، مقابل 17.34 جنيه للشراء و17.44 جنيه بمستهل تعاملات يوم الأحد الماضي.
وبدأت أسعار الدولار هبوطًا ملحوظًا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.