الاقتصاد

الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

سجل سعر الدولار الأمريكي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عامين أمام الجنيه المصري، إذ فقد نحو 10 قروش في 4 أيام نتيجة لزيادة العرض على الطلب.

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن سعر الدولار سجل نحو 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه بنهاية تعاملات، اليوم، مقابل 17.34 جنيه للشراء و17.44 جنيه بمستهل تعاملات يوم الأحد الماضي.

وبدأت أسعار الدولار هبوطًا ملحوظًا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يسجل أكبر تراجع في السوق المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى