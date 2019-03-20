«الأحساء للاستثمار» يبحث تحديات سوق العمل

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وتنوعت الورش بين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، التي جاءت بعنوان (قطاع النقل في رؤية 2030 "الأحساء" نموذجًا)، وورشة التعليم الأهلي، بعنوان (التعليم الأهلي.. فرص متجددة)، كما جاءت ورشة قطاع البلديات بعنوان (مستقبل المدن السعودية، ودور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة)، فيما جاءت ورشة العمل والموارد البشرية، بعنوان (الفرص والتحديات لسوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 ).
وتناولت الورشة الخامسة الخاصة بقطاع التجارة، عدة محاور أهمها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات والمؤسسات، والتعريف بلجنة بدء ممارسة النشاط التجاري، والإصلاحات التي تمت من خلال تلك اللجنة.
وبحسب خطة المنتدى سيتم تضمين مخرجات ومبادرات ونتائج تلك الورش المتخصصة، ضمن توصيات المنتدى وإدراجها في البيان الختامي، على أن يتم إطلاق خطة عمل منهجية لعقد سلسلة من ورش العمل وحلقات النقاش بدعم من الغرفة، للبدء فورًا في تنفيذ توصيات المنتدى في دورته الخامسة، بهدف تحقيقها على أرض الواقع وتذليل العقبات التي قد تواجه جهود متابعة أي توصية من توصيات البيان الختامي للمنتدى.
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