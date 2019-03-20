أرامكو: نعتزم إنتاج 3 مليارات متر مكعب من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن الشركة نعتزم إنتاج ٣ مليارات متر مكعب من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل.

وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن “أرامكو الأحساء” تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الصخري، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإنشاء معمل “غاز الجافورة” العام المقبل.