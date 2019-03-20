الان تتابع أرامكو: نعتزم إنتاج 3 مليارات متر مكعب من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن الشركة نعتزم إنتاج ٣ مليارات متر مكعب من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل.
وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن “أرامكو الأحساء” تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الصخري، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإنشاء معمل “غاز الجافورة” العام المقبل.
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