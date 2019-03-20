شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار يهبط بسعر الذهب والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم جراء الانتعاش الذي طرأ على العملة الأمريكية قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع السعر الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 1303.18 دولارات للأونصة، كما هبطت سعر أونصة الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة بنحو 0.3 بالمئة إلى 1303 دولارات للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أونصة الفضة بنحو 0.3 بالمئة إلى 15.30 دولارًا للأونصة، في حين زاد سعر البلاتين 1.2 بالمئة ليصل إلى 855.84 دولارًا للأونصة.