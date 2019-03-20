الاقتصاد

6.18% زيادة في عدد الحاويات بالموانىء التسعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6.18% زيادة في عدد الحاويات بالموانىء التسعة والان نبدء بالتفاصيل

حققت الموانئ التسعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2019م بواقع (1,131,959) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (1,066,083) مليون حاوية.

وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (40) مليون طن.

ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.


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