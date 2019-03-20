شكرا لقرائتكم خبر عن 6.18% زيادة في عدد الحاويات بالموانىء التسعة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (40) مليون طن.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
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