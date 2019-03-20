الان تتابع الذهب يتراجع قبل قرار مجلس الاحتياطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء بسبب نقص طويل الأمد في المعروض، فيما تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة الي 1602.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1606.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 855.84 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من مارس آذار عند 858.18 دولار في وقت سابق اليوم.

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وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا “ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما”.

وزادت أسعار البلاديوم لنحو المثلين منذ منتصف أغسطس آب وزادت نحو 27 بالمئة منذ بداية العام.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن سعر الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وتراجع السعر الفوري للذهب نحو 0.2 بالمئة إلى 1303.18 دولار للأوقية، متحركا في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.3 بالمئة إلى 1303 دولارات للأوقية.وانخفضت الفضة نحو 0.3 بالمئة إلى 15.30 دولار للأوقية.