وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتابعان مشروعات تطوير السكة الحديد

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة النقل، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل، والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر .

من جانبه، أكد الدكتور محمد العصار، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الانتاج الحربي مع كافة الوزرات بالدولة وبمايعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلي أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية .

وأكد وزير النقل، على أن الهدف من الإجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وازالة كافة المعوقات الخاصة بها للإنتهاء منها وفقا للجداول الزمني، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020، والانتهاء من أعمال التحكم ل295 مزلقان يونيو 2020 والانتهاء من كافة المحطات الـ 86 التي تقوم وزارة الانتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 7/5/2019 بالاضافة الى نهو القطاع الذي تقوم بتنفيذه الانتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق ” – سوهاج /سوهاج الصحراوي الشرقي .

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الإنتهاء من كل الامور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محرك و120 موتور جر حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا الى ان الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال الاول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الاعمار واعادة التنمية الاوربي لشراء 100 جرار أخرى والثاني يشمل اصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

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