الاستثمار: تأسيس وتوسعة 2172 شركة فى فبراير 2019 باستثمارات 6.3 مليار جنيه

أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقرير الاحصائى الشهرى للاستثمارات عن شهر فبراير 2019م، حيث بلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها وقامت بتوسعات نجو 2172 شركة باجمالى استثمارات بلغت 6.3 مليار جنيه، منقسمة إلى 2059 شركة جديدة تم تأسيسها خلال هذا الشهر باجمالى استثمارات قدرها 4.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 61 % من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له فى عام 2018م، فيما بلغت اجمالى عدد الشركات التى قامت بتوسعات خلال شهر فبراير 2019 نحو 113 شركة باجمالى استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وذكر التقرير، أن توزيع قيمة الاستثمارات فى التأسيس انقسم إلى تأسيس 735 شركة بنظام الاستثمار الداخلى بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 36 % من قيمة الاستثمارات، والمناطق الحرة تم تأسيس 4 شركات بقيمة 40 مليون جنيه بنسبة 1 % من اجمالى الاستثمارات، وبلغت عدد الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات، 1320 شركة بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 63 % من اجمالى الاستثمارات، وتصدر القطاع الخدمى الشركات بقيمة 2.3 مليار جنيه يليه القطاع الصناعى بقيمة 839 مليون جنيه، وتصدرت محافظة القاهرة اعلى الاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه يليها محافظة الجيزة بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن قيمة استثمارات المصريين خلال فبراير 2019م بلغت 3.9 مليار جنيه بنسبة 84 % من اجمالى الاستثمارات، وبارتفاع قدره 55 % عن الشهر المماثل فى 2018، فيما بلغت قيمة استثمارات العرب 609.8 مليون جنيه بنسبة 13 % من اجمالى الاستثمارات وبارتفاع قدره 138 % عن فبراير 2018م، وبلغت قيمة استثمارات الاجانب 123 مليون جنيه بنسبة 3 % من اجمالى الاستثمارات وبارتفاع قدره 21 % عن فبراير 2018م.

وأشار التقرير إلى أنه تم تأسيس 149 شركة طبقا للشكل القانونى “الشخص الواحد” خلال فبراير 2019م برؤوس أموال مصرية وعربية واجنبية قدرها 17 مليون جنيه، كما تم تأسيس شركتين برؤوس اموال 770 مليون جنيه فى مجال الخدمات التجارية والخدمات التعليمية وبرؤوس أموال مصرية.

الجدير بالذكر، أن الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها يبلغ 50 الف جنيه، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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