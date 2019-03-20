الإناث الأعلى تسوقا عبر الانترنت لعام 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت نسبة التسوق عبر الانترنت في 2018 إلى 49.9% مقابل 47.90% لعام 2017، ومقابل 37.3% لعام 2016، بحسب مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018، والتي ستستعرضها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع دراسات عدة في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الإناث هن الأعلى تسوقا عبر الانترنت لعام 2018 بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6%.

وتباينت نسب التسوق عبر الانترنت في الدراسة التي شملت 10,000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الانترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الانترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

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وبالنظر إلى التسوق عبر الانترنت لعام 2018 حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعد الأعلى تسوقا عبر الانترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الانترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الانترنت «السلع الملموسة» في 2018، فكانت سلع الملابس، الأحذية وملحقاتها بنسبة 69.70%، وسلع «الحاسبات الآلية والهواتف الذكية بنسبة 46.90%.

وبلغت نسب استخدام طرق السداد الالكترونية للتسوق عبر الانترنت، 41.10% من المتسوقين عبر الانترنت في 2018 مقابل 37.70% لعام 2017، ومقابل 21.40% في 2016.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الانترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الانترنت التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان «السحب على الانترنت» بنسبة 28.10%.