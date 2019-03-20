منتدى الأحساء للاستثمار يناقش فرص الخصخصة ووظائف المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان _ الأحساء

تنطلق اليوم فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار بفندق الانتركونتيننتال ولمدة يومين، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ومشاركة وزراء ومسؤولين، ضمن قوائم المتحدثين في البرنامج وجلسات وورش عمل المنتدى في دورته الخامسة.

ويتضمن المنتدى 7 جلسات عمل أبرزها واحة الأحساء والتنمية المستدامة، وفرص الاستثمار والخصخصة، ووظائف المستقبل في السعودية، والثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار.

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ويصاحب المنتدى إقامة 5 ورش عمل متخصصة في عدد من المجالات منها النقل، والعمل والموارد البشرية، والتعليم الأهلي، والبلديات، والتجارة.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر.

المشاركون

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح

محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر

رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر

الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة «نيـوم» المهندس نظمي النصر

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روان للحفر العالمية الدكتور تومس بورك

الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك العالمية لورينزو سيمونيلي

واحة الأحساء والتنمية المستدامة

الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة

وظائف المستقبل في السعودية

الثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار

أفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي

الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019

المقومات الاستثمارية في الأحساء.