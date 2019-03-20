غرفة جدة تتوقع إيرادات بقيمة 280 مليونا في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي _ جدة

بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عقدت الغرفة أمس الجمعية العمومية، حيث استعرضت التقرير المالي المتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2019. ووفق البيانات المعلنة خلال الاجتماع بلغت الإيرادات الفعلية للعام الماضي 248.48 مليون ريال، فيما قدرت إيرادات عام 2019 بنحو 280.08 مليون ريال.

وقال كامل خلال الاجتماع الذي حضره نائبا الغرفة مازن بترجي وزياد البسام إن عقد الجمعية العمومية للعام المالي 2018 يأتي مختلفا عن الأعوام السابقة لتزامنه مع احتفال الغرفة ببلوغ 75 عاما من عمرها في خدمة التنمية والاقتصاد والتجارة ومجتمع الأعمال في بوابة الحرمين الشريفين محافظة جدة، مبرزا إنجازات الغرفة وأنشطتها المقدمة لأكثر من 100 ألف منتسب من أصحاب الأعمال.

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وأكد كامل، حرص الغرفة على تفعيل دور القطاع الخاص وآليات التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم أفضل أنواع الخدمة لجميع المتعاملين مع الغرفة في وقت قياسي إلى جانب المشاركة بالرأي والأفكار والمبادرات والمشاركة بتبني موضوعات محددة والعمل على متابعتها بمساندة 67 لجنة قطاعية والتي تتعايش مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وعبر توجهات الغرفة الاستراتيجية.

وذكر أن العام الماضي شهد العديد من الأنشطة في مجالات التنمية وتطوير علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق الاستثمار بينهم لتعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على تحفيزه للمساهمة بفعالية في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى الإنجازات التي حققتها الغرفة في مجال تنظيم المنتديات والملتقيات والمهرجانات والمعارض المحلية والدولية.