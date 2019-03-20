الان تتابع الإمارات: نتوقع الانتهاء من اتفاق بين أوبك والمستقلين في يونيو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من اتفاق تعاون طويل الأمد مع الشركاء من خارج المنظمة في يونيو حزيران.
وقال سهيل المزروعي في مؤتمر صحفي بأبوظبي إن الإمارات ملتزمة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة مئة بالمئة في الأشهر المقبلة.
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