شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "إشراق للاستثمار" تبحث تداول جزء من أسهمها بالسوق السعودية في 24 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار مناقشة مُقترح تداول جزء من أسهم الشركة بسوق "تداول" السعودية، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة ستبحث تعيين مستشارين والفرص الاستثمارية المتاحة، وتفويض الصلاحيات.

كذلك ستنظر الإدارة في المسائل الإدارية الداخلية التنظيمية للشركة، وستبحث الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت، خلال فبراير الماضي، على تعديل اسم الشركة من "إشراق العقارية" إلى "إشراق للاستثمار".

ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة وأمين سر المجلس لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام واعتماده ونشره، بما فيها الحصول على الموافقات كافةَ لدى الإدارات المختصة وتوقيعها أمام كاتب العدل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً بأرباحها بنسبة 91% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 32.5 مليون درهم في 2017.