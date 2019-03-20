شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الشرقية" تتراجع 35% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع 0.75 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 34.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 70 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 107 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 69 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 99 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع نتيجة لانخفاض الطلب المحلي، بالإضافة إلى زيادة مخصص الزكاة.

وتراجعت الإيرادات إلى 566 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 641 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 64.5 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 44 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 99 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 55.5%.