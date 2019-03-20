شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت ينبع" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الإثنين، للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 157.5 مليون سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 78.750 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 91.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 318.9 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.