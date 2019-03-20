شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تتحول للخسارة وتتكبد 520 مليون ريال في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 520.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 1.025 مليار ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 277 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 803.2 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى تسجيل أرباح غير متكررة في العام 2017 متمثلة في تسجيل أرباح رأسمالية بلغت 693.9 مليون ريال والناتجة عن بيع 2% من الأسهم المملوكة للمجموعة في شركة المراعي.

كذلك سجلت الشركة أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 62 مليون ريال نتيجة للأرباح المحققة من بيع الحقوق الإيجارية لشركة بندة للتجزئة لأسواق هايبر بنده في دبي فيستيفال سيتي مول بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتراجعت الإيرادات إلى 21.814 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 23.830 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 99.5% إلى 5.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.