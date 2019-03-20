شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "أسمنت ينبع" 71% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 71.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 91.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 318.9 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 94.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 313.6 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وتراجعت الإيرادات إلى 767.1 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 916.6 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 60 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 223 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 73.1%.