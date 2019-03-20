شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ "تداول": سنغير نسبة التذبذب إذا كانت لمصلحة السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الحصان؛ المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، أن نسبة التذبذب للأسهم المدرجة في السوق الرئيسة قابلة للتغير إذا كان ذلك لمصلحة السوق، دون أن يحدد موعدا زمنيا لتطبيق التغيير.

ولفت الحصان بمناسبة بدء المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشري فوتسي راسل وإس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة، المزودين العالميين للمؤشرات:"قد يكون هناك تغيير لمعدل التذبذب بالسوق الرئيسة على عدة مراحل.

وأضاف بقوله "أنه لا يوجد ما يمنع ذلك إذا ما رأينا تقبل المجتمع الاستثماري والفائدة للسوقوسيكون تغير النسب على عدة مراحل وبآلية واضحة"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

و قال الحصان إن وزن السوق السعودية في مؤشر فوتسي راسل سيكون 2.6%، لكنه أوضح أن النسبة قابلة للتغير.

وأشار إلى أن انضمام السوق أثر في أوزان أسواق أخرى، نظرا لأن دخول أي سوق جديدة يؤثر في الأوزان، كما أن أداء الأسواق الجيدة يرفع أوزانها على حساب أداء الأسواق الأخرى.

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وبدأت أولى مراحل ترقية السوق المالية السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس آند بي داو جونز أمس الإثنين الموافق 18 من الشهر الجاري بحسب أسعار إقفال يوم 14 من مارس الجاري.

وتوقع تقرير حديث لمجموعة هيرميس أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخيمس الماضي، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى الأسواق الخليجية المدرجة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.