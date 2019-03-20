شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للألمنيوم توقع اتفاقية نقل مع "ميرسك" العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، مؤخرا اتفاقية مع شركة الشحن العالمية إيه بي مولر - ميرسك.

وأوضحت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقية تستهدف نقل الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى عملائها في مختلف أنحاء العالم.

وتصدر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها إلى العملاء في أكثر من 60 دولة حول العالم وتقوم بأكثر من 11 ألف شحنة سنوياً باستخدام أكثر من 100 ألف حاوية.

ويعد الألمنيوم الذي تنتجه الشركة أكبر الصادرات في دولة الإمارات بعد النفط والغاز. وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع 20 خطاً مختلفاً لشحن منتجاتها، حيث تنقل الألمنيوم إلى أكثر من 70 ميناء حول العالم.

وتورّد الشركة أكثر من 10% من إجمالي إنتاجها إلى العملاء في الإمارات، لتلبية احتياجات قطاع تصنيع الألمنيوم في الدولة.

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وتعد شركة ميرسك واحدة من أهم شركاء الشحن للشركة، والتي تقدم خدماتها للإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 1992.

وفي العام الماضي، باعت الإمارات العالمية للألمنيوم 275 ألف طن من معدن الألمنيوم لعملائها في الدولة مقارنة مع 268 ألف طن قبل عام، بما في ذلك مبيعات المعدن السائل الحار لعملاء ينشطون بالقرب من مصهر الطويلة التابع للشركة في أبوظبي.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.