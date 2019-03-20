شكرا لقرائتكم خبر عن "ميبا": "إكسبو دبي 2020" يرفع الطلب على الطيران الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع اتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ميبا"، أن يرفع معرض إكسبو 2020 دبي الطلب على رحلات الطيران الخاص بنسبة 10% خلال فترة انعقاد المعرض.

وذكر الاتحاد أنه وفقاً للتجارب السابقة لمعارض"إكسبو"الدولية، فإن الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال، ينقسم إلى جزأين، الأول للوفود الرسمية، والثاني للشركات ورجال الأعمال الذين سيتوافدون على الإمارات خلال فترة المعرض.

وبين رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاتحاد: أنه بالنسبة لشركات الطيران الخاص فإنها تتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض لها على غرار مختلف قطاعات الأعمال، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأشار علي أحمد النقبي إلى أن نسبة النمو المتوقعة في الطلب على رحلات الطيران الخاص، للعام الجاري، في المنطقة والإمارات، تراوح بين 7 و8%.

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وذكر أن السوق الإماراتية تمتاز بأنها وجهة يسهل الوصول إليها، فإلى جانب وجود شركات طيران متخصصة خاصة برحلات الوفود الرسمية ورجال الأعمال، هناك ناقلات وطنية تمتلك أساطيل ضخمة، ولها رحلات مباشرة لأغلب المدن بالعالم.

وأفاد بأن حجم أسطول الطائرات الخاصة ورجال الأعمال، المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد على 654 طائرة تستحوذ الإمارات والسعودية على نحو 70% منها".

وقال إن توقعات الاتحاد تشير إلى أن قيمة القطاع ستصل إلى مليار دولار خلال عام 2020، في المنطقة ككل، وهي معدلات جيدة للمبيعات.

وأكدت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" في وقت سابق إن إكسبو سيمول كاستثمار حكومي من واقع حقوق الملكية، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية 25 مليار درهم.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.