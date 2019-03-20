"عزيزي للتطوير العقاري" تطلق "بيت باي عزيزي" في "مدينة دبي الرياضية"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق المبيعات لمشروع "بيت باي عزيزي" في "مدينة دبي الرياضية"، والذي يقدم مفهوماً جديداً للتأجير قصير الأمد حيث يضمن للمستثمرين عائدات أفضل من خلال إدارة ودعم شققهم بالخدمات اللازمة.

وستوفر "عزيزي للتطوير العقاري" خدمات التسجيل والترخيص وأخرى تضاهي تلك التي تقدمها الفنادق، مع توليها إدارة جميع وظائف التصميم الداخلي والتسويق، مما يريح العملاء من الأعباء التي ينطوي عليها الإيجار قصير الأمد.

كما يمكن للمستثمرين في "بيت" أن يختاروا العيش في عقاراتهم أو تأجيرها لأجل طويل أو بيعها، وتضمن عملية التأجير قصير الأمد عائد استثمار أعلى بكثير يتجاوز نسبة 35%. كما أن لدى المالكين خيار الإقامة في شققهم كما يحلو لهم، مع إمكانية قيام "عزيزي للتطوير العقاري" بتأجيرها مؤقتاً في حال رغب المالكون، مما يتيح مزيداً من المرونة والحد الأقصى من الإشغال.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "طرحنا هذا المفهوم الجديد والمتميز استجابةً لحاجة السوق المتزايدة للإقامة قصيرة الأمد، ودعم استراتيجية تطوير السياحة في دبي. ونخطط لتطبيق هذا النموذج في العديد من المباني السكنية التابعة لنا في المدينة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا".

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وتم تصميم هذا المبنى الجديد ليناسب احتياجات السكان الذين يسعون لاتباع نمط حياة متوازن وصحي، ويضم 431 شقة تتكون من 238 شقة استوديو، و140 شقة من غرفة نوم واحدة، و53 شقة من غرفتَي نوم.

وتم تصميم "بيت" بما يضمن معيشة عالية الجودة من خلال شرفاته الفسيحة، حيث يضم وحدات سكنية ركنية تتمتع بشرفات كبيرة تزيد مساحتها عن 1,076 قدم مربعة، وتوفر المصاعد البانورامية إطلالات خلابة على محيط المشروع، بينما تتيح المساحات المخصصة للزراعة في واجهة المشروع للسكان زراعة الأزهار والنباتات التي يحبونها.

ونظراً لموقع المشروع الإستراتيجي في "مدينة دبي الرياضية" بدبي، يمتاز "بيت" بقربه من أماكن التسوق، والترفيه، واللياقة المجاورة. كما يقع المشروع على طول شارعَي الخيل والشيخ محمد بن زايد، مما يوفر سهولة الوصول منه إلى باقي أنحاء مدينة دبي. كما أنه يقع على مقربة من دبي الجنوب، وموقع إكسبو 2020، ومطار آل مكتوم الدولي، ومول الإمارات، ومنطقة "جميرا بيتش ريزيدنس"، ومرسى دبي، وغيرها من المناطق الرئيسية في المدينة.