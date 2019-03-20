افتتاح فعاليات معرض الاستثمار العقاري "ايكرس" في الشارقة بمشاركات قياسية

الشارقة - الخليج 365 :

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم فعاليات النسخة السادسة من معرض الاستثمار العقاري "ايكرس" 2019، الذي ينظم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة ويستضيفه مركز اكسبو الشارقة ويستمر لغاية 21 مارس الجاري.

ويشهد المعرض في دورته الحالية أكبر مشاركة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع، والتي استعرضت مشاريعها العقارية المستقبلية التي شهدت إقبالاً من المستثمرين وزوار المعرض في ضوء التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق بالتأشيرات الطويلة الأمد للمستثمرين في القطاع العقاري.

وأشاد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالدور الذي يلعبه المعرض في دعم ركائز اقتصاد الشارقة ومسيرة نموه الناجحة، باعتبار قطاع العقارات أحد الأسس المتينة لتميز اقتصاد الشارقة وتنوعه وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، معتبراً أن نجاح المعرض هو ثمرة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله) بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وثمن سعادته الرعاية الدائمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للنشاطات والفعاليات الاقتصادية التي تخدم مسيرة النمو المستدامة في الإمارة، مؤكداً أن تنظيم المعرض يخدم الخطط الاستراتيجية لإمارة الشارقة في ترسيخ دعائم النمو من خلال توفير بيئة حاضنة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم، وتوطيد سمعة ومكانة الإمارة كوجهة عقارية عالمية من الطراز الأول.

من جهته قال سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة إلى أن غرفة الشارقة ملتزمة أمام مجتمع الأعمال بالعمل على تعزيز تنافسيته بما يمكنه من لعب دوره الطبيعي في تنمية بيئة الأعمال، معتبراً ان المعرض يوفر منصة لأعضاء الغرفة من الشركات العقارية وغيرها المتخصصة في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعها ومنتجاتها وبضائعها، الأمر الذي يساهم في توسع أعمالها، وتعريف شريحة أوسع من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري.

من جهته قال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن تنظيم معرض الاستثمار العقاري وتعاون جميع الجهات المعنية يعكس نموذجاً واعداً للشراكات التي تخدم القطاع الخاص والمسيرة التنموية، معتبراً أن المعرض يضيف الكثير للقطاع العقاري في إمارة الشارقة من حيث السمعة، ويكسب القطاع العقاري زخماً يحتاجه لإكمال مسيرته، مشيراً إلى أن المعرض هو نموذج مصغر عن المستقبل الزاخر بالفرص الذي ينتظر القطاع العقاري وجميع مكوناته في إمارة الشارقة.

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وأشار الشامسي أن تطور المعرض عاماً تلو آخر يعكس مكانة الحدث وأهميته المتنامية، عبر مستوى الخدمات والمعلومات التي يوفرها المعرض للزوار والمستثمرين، وحرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز اقتصادي رائد لممارسة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الى جانب الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله.

وبدوره أشار سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة إلى أن الإقبال في الدورة الحالية لمعرض الاستثمار العقاري إيكرس 2019 بدا لافتاً سواء من قبل الحضور أو المستثمرين، ويعتبر الأعلى منذ انطلاق المعرض، حيث لفتنا إقبال من شركات جديدة على المشاركة مما يعكس السمعة العالية التي يحظى بها المعرض في الأوساط العقارية العالمية.

وأوضح السويدي أن المشاريع العقارية التجارية والسكنية المعروضة حالياً في المعرض تتميز بمواصفات مبتكرة ونوعية تكشف لأول مرة في المنطقة من قبل بعض الشركات التي اختارت المعرض منصةً لمشاريعها الجديدة، مؤكداً أن أحد أهم فوائد المعرض يتمثل بخلقه لحوار بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤوليين الحكوميين المشرفين على السياسات والتشريعات المنظمة للبيئة العقارية بالإمارة، معتبراً أن التعاون البناء بين مختلف الجهات المنظمة للمعرض هو تعاون إيجابي يخدم الأهداف المشتركة لجميع الجهات.

ويشكل القطاع العقاري أحد ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، حيث تتميز الشارقة بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري، خصوصاً مع موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط إمارات الدولة، ومزاياها التنافسية التي تخدم الخطط التنموية التي وضعتها الحكومة الرشيدة لصناعة المستقبل بعيداً عن النفط.

تستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام برعاية كل من تلال العقارية وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبدعم من “مركز اكسبو الشارقة".

ويستقبل المعرض زواره من الساعة 10 صباحا ولغاية 8 مساءً على مدى أيام من انعقاده بدءاَ من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري.