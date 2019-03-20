شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.1350 ويتحرك عند دعم القناة الصاعدة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1420 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.1270 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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