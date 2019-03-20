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إنتل تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 19-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر الاتجاه الصاعد على تداولات السهم الأخيرة بالمدى القصير ، وذلك بعد نجاحه في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وفي ظل استمرار الضغط الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وتكوين دايفرجنس إيجابي في وقت سابق على المدى القصير .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 53.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 55.79 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد 

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