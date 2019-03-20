سناب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، والتي بدأها عند اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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