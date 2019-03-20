جنرال موتورز محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 19-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية عودة الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 38.66 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 46.76 إلى 30.56) ، وذلك بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليكتسب زخماً إيجابياً ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 38.66 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.57 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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