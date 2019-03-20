سيسكو يواصل الارتفاع – تحليل – 19-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحلق السهم عالياً محققاً مستويات لم يحققها منذ أكثر من عقد كامل . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 52.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 55.17 الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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