شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل – 19-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم بذلك مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، محققاً أرباحا جديدة بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 0.05 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد