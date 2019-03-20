شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7100 منذ الصباح، ولا يزال يواجه مقاومة جيدة يشكّلها المتوسط المتحرك 50، لكن بما أن السعر فوق 0.7044، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 0.7250.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7060 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد