شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليصل إلى مستوى 68.00 دولار الآن، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 72.65 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 66.50 لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.50 والمقاومة 69.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد