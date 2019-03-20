شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تجاري أمريكي ينوي زيارة الصين في الأسبوع القادم لتحريك المياه الراكدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المنتظر سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" إلى العاصمة الصينية "بكين" في الأسبوع المقبل لعقد مناقشات بين الجانبين تكون بمثابة تحريك للمياه الراكدة.



يأتي ذلك رغم بلوغ المراحل النهائية في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين ولكن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تريد إزالة جميع العراقيل التي تعوق إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



وأعلن "لايثايزر" في وقت سابق هذا الشهر أن المفاوضات تجري بشكل جيد بالفعل – وهو ما جاء مصداقاً لتصريحات "ترامب" – مشيراً إلى حل خلافات رئيسية تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية من قرصنة الصينيين.



ومع ذلك، أفادت مصادر لوكالة "بلومبرجط أن الإدارة الأمريكية تخشى عدم وفاة الصين بالتعهدات والالتزامات التي تقطعها على نفسها خلال المفاوضات الجارية.