شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بحوالي 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعها بمليون برميل.



وأفادت البيانات أيضاً أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 2.8 مليون برميل في نفس الفترة، بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.1 مليون برميل.



وعلاوةً على ذلك، تراجعت مخزونات المقطرات في أمريكا بحوالي 1.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها بأكثر من مليوني برميل.



ومن المنتظر غداً صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط في أمريكا من جانب إدارة معلومات الطاقة.