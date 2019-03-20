شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يمحو مكاسبه ويغلق على انخفاض بعد 4 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم ماحيةً المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بفعل مخاوف مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات مع الصين.



ونقلت "بلومبرج" عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين متخوفين من عدم التزام الصين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في المحادثات التجارية، وهو ما يمكن أن يضر "ترامب" عند خوضه لانتخابات الرئاسة العام القادم.



من ناحية أخرى، بدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الغد ليتمخض عنه قرار بشأن معدل الفائدة، وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



ومن المتوقع تثبيت معدل الفائدة دون تغيير نظراً لإعلان البنك المركزي مؤخراً عن تبني سياسة الصبر إلى حين وضوح الرؤية في الاقتصاد الأمريكي الذي يظهر علامات تباطؤ هذا العام.

Advertisements



وفي سوق النفط، انخفض خام "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.1% وأغلق عند 59.03 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر في الجلسة عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



على النقيض، ارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.1% مغلقاً عند 67.61 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 68.2 دولار وأقل سعر عند 67.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلىى 25887 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 26109 نقاط وأقل مستوى عند 25815 نقطة.



واستقر "ستاندرد أند بورز" عند 2832 نقطة – قرب مستوى إغلاق الجلسة الماضية – وسجل أعلى مستوى اليوم عند 2852 نقطة وأقل مستوى عند 2823 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد ارتفع بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 7724 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 7768 نقطة وأقل مستوى عند 7699 نقطة.