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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يرتفع هامشياً..و"بتكوين" تخترق حاجز 4000 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد من العملات الرقمية الرئيسية خلال تعاملات اليوم وعلى رأسها "بتكوين" والريبل، وذلك رغم تحذيرات بشأن أحجام تداول في بورصات العملات الافتراضية.
وحذر تقرير صادر عن منصة "زي تاي" من أن 87% من أحجام التداول في بورصات العملات الرقمية مثيرة للشك، وذلك بناءً على تحليل بيانات 97% من بورصات هذا السوق.
يأتي ذلك وسط إقبال المزيد من المراكز البحثية والشركات على استكشاف تكنولوجيا "بلوك شين" الواعدة – التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.
وكانت شركات وبنوك كبرى قد انضمت إلى مبادرة شركة "بي إم آي" لإطلاق منظومة دفع رقمية تكون بمثابة شبكة للدفع الإلكتروني.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار فيما بلغت قيمتها السوقية 31.6 مليار دولار.
أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 4017 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 4037 دولار وأقل سعر عند 3973.1 دولار.
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