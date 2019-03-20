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سهم "تسلا" يتراجع نتيجة الخلاف بين المدير التنفيذي وهيئة الأوراق المالية الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم بحوالي 0.7% إلى 267.5 دولار بسبب تصاعد الخلاف بين المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة.


واتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية "ماسك" بعدم الالتزام بشروط التسوية التي تم التوصل إليها بينهما في العام الماضي بسبب تغريداته المثيرة للجدل، والتي تم الاتفاق خلالها على تخلي "ماسك" عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية والاحتفاظ بمنصب المدير التنفيذي.


ومن جانبه، رد "ماسك" على هذه الاتهامات بالقول إن الجهة التنظيمية الأمريكية غير عادلة في التعامل معه وتحاول إسكاته فقط.

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وتقول الهيئة المالية إن الملياردير الأمريكي لم يلتزم بشروط التسوية من حيث عدم نشر تغريدات مثيرة للجدل تضر "تسلا" ومساهميها فضلاَ عن انتقاداته المتكررة.


وأشارت أيضاً إلى أن هناك تغريدة نشرها "ماسك" في التاسع عشر من فبراير/شباط تحدث خلالها عن أن "تسلا" تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية عام 2019، ثم عاود التغريد لتوضيح التغريدة السابقة بالقول إن الشركة ستنتج فقط 400 ألف سيارة هذا العام.


وتم توجيه اتهام آخر لـ"ماسك" بتضليل المساهمين بعد أن نشر تغريدة مثيرة للجدل عام 2018 تحدث فيها عن خطة لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة دون الإفصاح عن التمويل اللازم لهذه الخطة.

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