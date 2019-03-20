شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" في مرمى نيران "ترامب" بسبب الديمقراطيين والانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالوقوف إلى جانب الحزب الديمقراطي ومرشحيه في الانتخابات سواء انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس مؤخراً أو الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2020.



وأفاد "ترامب" بأن "فيسبوك" وغيرها من المواقع الإلكترونية على رأسها "جوجل" تتحيز إلى صف الديمقراطيين ومرشحيهم في الانتخابات قبيل السباق الرئاسية في العام القادم.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن ذلك يحدث من خلال حملات إعلانية تظهر نتائج وحملات مرشحي الحزب الديمقراطي على حساب مرشحي الحزب الجمهوري على رأسهم "ترامب" نفسه.

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ورد تقرير نشره موقع "أكسيوس" البحثي بأن حملة الرئيس "ترامب" أنفقت بالفعل 4.5 مليون دولار على إعلانات تم بثها على "فيسبوك" و"جوجل"، وهو ما يزيد عن ضعف ما أنفقه الديمقراطيون الذين أعلنوا عزمهم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020، ومن بينهم "إليزابيث وارن" و"بيرني ساندرز".



وأضاف "أكسيوس" أن حملة "ترامب" الانتخابية كثفت جهودها وأنفقت ببزخ على مدار العامين الماضيين لاستهداف الناخبين في غالبية الولايات المتحدة ولكنها عجزت عن الوصول إلى الناخبين في فلوريدا و"بنسلفانيا".



يرى الموقع أيضاً ان ثلاثة أرباع الإنفاق على الحملات الانتخابية من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تم توجيهها إلى "فيسبوك" وحدها مع الأخذ في الاعتبار أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير يستخدمه 210 ملايين أمريكي.