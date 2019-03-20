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أسعار الفضة تغلق الجلسة على ارتفاع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم بفعل ضعف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتوجه المستثمرين نحو المعادن كملاذ آمن قبيل الإعلان قرار الاحتياطي الاتحادي غداً.


وبدأ اليوم اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سيقرر بعده يوم الأربعاء قرار الفائدة، وتشير التوقعات إلى استثمرار تثبيتها دون تغيير.


وتتجه الانظار بعد هذا القرار نحو المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الذي سيدلي بتصريحات هامة تخص السياسة النقدية للبنك والتطورات الخاصة بأكبر اقتصاد في العالم.

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وكان "باول" قد توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام مع ظهور معطيات تضغط على النمو والتقلبات في الأسواق المالية والنزاع التجاري.


وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.


وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بحوالي 0.3% (ما يعادل خمسة سنتات) وأغلقت عند 15.372 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.45 دولار وأقل سعر عند 15.32 دولار.

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