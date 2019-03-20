شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع رغم إلغاء تصويت اليوم بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من إلغاء البرلمان جلسة تصويت كان مقررا لها اليوم لمعرفة آراء المشرعين للمرة الثالثة في اتفاق رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وجرى الحديث في الآونة الأخيرة عن تمديد أجل المفاوضات بين الطرفين وتأجيل مغادرة لندن للتكتل الأوروبي الموحد، ولكن على ما يبدو، ترفض بعض الدول الأوروبية هذا المقترح.

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واشترط الفرنسيون على البريطانيين الإتيان بخطة جديدة يمكن من خلالها تمرير اتفاق "بريكست" عبر البرلمان في المملكة المتحدة لو أرادت لندن تمديد المفاوضات.



ولا تزال الأسواق في عدم يقين بشأن المشهد البريطانين ورغم ذلك، تستعد العديد من الشركات والبنوك العالمية العاملة في المملكة المتحدة لأسوأ السيناريوهات واتجه البعض منها نحو دول أوروبية أخرى ونقل أعمالهم من لندن.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:26 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3273، وسجل أعلى مستوى عند 1.331 وأقل سعر عند 1.3241.