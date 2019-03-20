شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي التعاملات مرتفعاً مع هدوء ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بفعل هدوء الضغوط على المعدن النفيس في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسط ترقب قرار البنك المركزي الأمريكي.



وبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الغد يليه قرار بشأن معدل الفائدة وبيان سياسته النقدية بالإضافة إلى عقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً يتناول فيه أبرز التطورات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي.

Advertisements



وفي ضوء تبني سياسة الصبر في رفع الفائدة، يرى أعضاء الاحتياطي الاتحادي أن هناك بوادر تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، ولكنهم شددوا على عدم وجود مخاطر تعرضه للركود قريباً.



هذا، وانخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% (ما يعادل خمسة دولارات) وأغلقت عند 1306.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1310.8 دولار وأقل سعر عند 1302.1 دولار.