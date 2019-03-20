شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع وسط ترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد.



ومن المنتظر إعلان البنك المركزي الأمريكي غداً عن قراره بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها عند 2.5% دون تغيير.

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وعقب الإعلان عن القرار، سيعقد رئيس البنك "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً لمناقسة السياسة النقدية والخطوات المستقبلية وأحدث التطورات على الصعيدين الاقتصاديين المحليس والعالمي.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن تبني نهج الصبر في رفع معدل الفائدة بسبب عدة عوامل أثرت سلبياً على نمو الاقتصاد الأمريكي، ومن أبرز هذه العوامل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتقلبات في الأسواق المالية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.