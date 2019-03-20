شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتراجع بشكل طفيف بالتزامن مع استقرار "برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلت أسعار النفط عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم وتحولت نحو التراجع على نحو طفيف بعد توقعات بشأن الإنتاج الأمريكي من الخام الصخري، وذلك قبيل بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد توقعت أمس زيادة إنتاج امريكا من النفط الصخري بحوالي 85 ألف برميل يومياً إلى 8.592 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان.



ومن المنتظر اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، فيما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غداً.

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وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:44 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:42 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 59.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



واستقر "برنت" عند 67.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.2 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.