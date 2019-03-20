شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر بعد تصريحات صادرة من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد أن أظهر البنك المركزي في أستراليا تمسكه بتثبيت معدل الفائدة رغم الضغوط على سوق الإسكان وفق ما أشارت بيانات حديثة.



وينتظر البنك المركزي الأسترالي أيضاً هدوء الأمور على الصعيد المحلي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد بالتزامن مع قوة التوظيف.



وأكد البنك المركزي كما ظهر في محضر اجتماعه – الذي انعقد في الخامس من مارس/آذار – على أن سوق العمل في أستراليا هام لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي ولكن هناك عدم يقين إزاء الاستهلاك.

Advertisements



ويحاول البنك إنعاش النمو الاقتصادي ومعالجة التباطؤ من خلال قوة سوق العمل وخفض معدل البطالة.



من ناحية أخرى، يترقب مسؤولو البنك المركزي التطورات بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل عدم ظهور نتائج بعد أو الحديث عن إبرام اتفاق نهائي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفض مؤشر أسعار المنازل في أستراليا بنسبة 2.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضاً بنسبة 1.9%.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش عند 0.7102، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7112 وأقل سعر عند 0.7082.