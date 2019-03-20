شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات تحسباً لاجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم واجتاز "الداو جونز" حاجز 26 ألف نقطة مجدداً، وذلك قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي اليوم.



وأظهرت بيانات حكومية في أمريكا ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% خلال ديسمبر/كانون الأول.



وسوف يبدأ اليوم اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية، وسوف يستمر الاجتماع حتى الغد ليحدد البنك المركزي بعدها قراره بشأن معدل الفائدة ثم سيعقد مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:24 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 26054 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 7743 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2844 نقطة.