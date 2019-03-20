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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل مكاسبها وتقترب من حاجز 1600 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البلاديوم خلال تداولات اليوم واقتربت العقود الفورية للمعدن من حاجز 1600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك وسط أنباء عن فرض روسيا قيود على تصدير البلاديوم.
وقررت الحكومة الروسية – أكبر منتج للبلاديوم في العالم – فرض حظر على تصدير المعدن والعمل على تخزين كميات من المعادن النفيسة في الفترة من مايو/أيار حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.
كانت العقود الفورية للبلاديوم قد ارتفعت في وقت سابق اليوم بنسبة 0.5% إلى 1592 دولاراً للأوقية مسجلةً مكاسب بنسبة 26.2% منذ بداية العام الجاري حتى اليوم بعد مكاسب أخرى في جلسة الأمس بنسبة 1.5%.
وتواجه شركات السيارات مشكلة في توفير البلاديوم اللازم لصناعة مكونات في المركبات تقلل مستويات العوادم المنبعثة منها.
واتجهت العديد من الشركات العالمية في صناعة السيارات نحو شراء كميات من البلاديوم في ظل القيود التي فرضتها عليها حكومات تستهدف تقليل آثار التغيرات المناخية وتلوث الهواء.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:51 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1553.4 دولار للأوقية، وسج المعدن أعلى سعر عند 1563.3 دولار وأقل سعر عند 1536 دولاراً.
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