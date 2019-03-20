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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، وبعد تصريحات سعودية عن احتمالات تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي خلال النصف الثاني من هذا العام.
بحلول الساعة 13:05جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.27$،وسجل أعلى مستوي 59.84$ الأعلى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 59.23$.
وصعد خام برنت إلى مستوي 67.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.45$ ،وسجل أعلى مستوي 68.18$ الأعلى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر،وأدنى مستوي 67.37 $.
حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى خامس مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، وصعدت عقود خام برنت بنسبة 0.6%.
وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.2% ، وخام برنت بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي.
يدعم ارتفاع أسعار النفط فى الوقت الحالي ، انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد انخفاض إنتاج النفط فى أكبر منتج للنفط بالعالم فى الأسبوع المنتهي 8 آذار/مارس للمرة الأولى خلال هذا العام.
ومع انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، لينزل إجمالي المنصات العاملة حاليا لأدنى مستوى منذ نيسان/أبريل الماضي ، زادت احتمالات انخفاض الإنتاج الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي.
اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها فى أذربيجان خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ، وقالوا إنهم سيتجاوزن الالتزامات خلال الأشهر المقبلة.
واتفق تحالف أوبك والمنتجين المستقلين المعروف باسم "أوبك بلس" على إلغاء الاجتماع القادم المقرر له فى نيسان/أبريل المقبل ،بما يعني عدم وجود أي اجتماعات للتحالف قبل اجتماع أوبك الرسمي فى حزيران/يونيو القادم.
وقالت المملكة العربية السعودية يوم الأحد أن التحالف قد يحتاج إلى تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي المحدد نهايته فى حزيران/يونيو القادم إلى النصف الثاني من هذا العام.
تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .
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