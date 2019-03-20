شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل تزايد الحذر حيال نمو الاقتصاد الأمريكي ،واحتمالات قوية بتبني الاحتياطي الاتحادي نغمة تشاؤمية خلال اجتماع السياسة النقدية الذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوي 95.72 نقطة الأدنى منذ 28 شباط/فبراير الماضي ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.95 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 95.96 نقطة.

أنهى المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة ، تحت ضغط هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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تتداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى فى عشرة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار حالة الحذر حيال مسار نمو الاقتصاد الأمريكي ، والاحتمالات القوية لتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي نغمة تشاؤمية.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن يصدر قراراته غدا الأربعاء ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، خاصة مع بدأ الأسواق المالية فى وضع تسعير مرتفع لاحتمالات خفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.