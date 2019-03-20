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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثالث على التوالي والأنظار على اجتماع الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على استمرار هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي عن السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.40$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.32$،وسجلت الأعلى عند 15.41$ ، والأدنى عند 15.31$.
حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي ،وصعود أسعار النحاس بالسوق العالمي.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 95.72 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم تماما فهبوط العملة الأمريكية يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الاخري.
يأتي هبوط العملة الأمريكية قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، يتوقع معظم المشاركين فى الأسواق المالية أن يصدر البنك نغمة متشائمة ، فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي خاصة تباطؤ النمو العالمي.
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