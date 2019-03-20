شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أشهر بعد حجب التصويت على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بعدما حجب البرلمان البريطاني التصويت على اتفاقية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، تأتي تلك الارتفاعات القوية أيضا قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ، بعدما توقفت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" الثالثة للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

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قال رئيس البرلمان البريطاني إن صفقة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي لا يمكن التصويت عليها مرة أخرى ما لم يتم تقديم اقتراح مختلف.

من ناحية أخرى من المقرر أن يبدأ البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ،على أن يصدر قراراته فور انتهاء الاجتماع غدا الأربعاء.

ومع تباطؤ النمو العالمي وارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي ، يتوقع معظم المشاركين فى السوق أن يصدر البنك نغمة متشائمة ،وأن يخفض البنك توقعات رفع أسعار الفائدة لإظهار المزيد من المرونة حول تشديد السياسة النقدية أو عدم الاستمرار فى تشديدها خلال هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.4% ،مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.9% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.