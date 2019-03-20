شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي المستمر مقابل سلة من العملات ، يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% حتى الساعة 10:54 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,308.06$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,303.37$،وسجلت أعلى مستوي 1,308.92$ ، وأدنى مستوي 1,302.35$.

حققت أسعار الذهب يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.76 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل تصاعد الحذر تجاه مسار نمو الاقتصاد الأمريكي ، بالإضافة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل ، فى ظل تنامي احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل اسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 8.23 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 779.27 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 28 شباط/فبراير الماضي.